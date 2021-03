Gabriella Maxia de Deximupùtzu est in Galera in Svizzera

Sa emmina est modia dae domo hentza abisare nemos, l’ant arrestà po una fura

Di: Carlo Crisponi

Hommo ishint in uve est Gabriella Maxia.

Nemos abiat ishiu prus nudda de issa dae su 27 de frearzu holau.

Sa die su maridu, Luisu Cadelano, a sas 7 de manzanu non l’abiat ahatà in domo.

Sa emmina de 48 annos, de Deximupùtzu ud’ isparia hentza abbisare nemos, no abiat ne telefonau e non abiat lassau carchi litera po aher ishire a uve dopiat moer, abiant bintzas muttiu a su telefono de sa emmina, ma risurtabat istuttau.

Gabriella Maxia abiat pihau in fattu su bancomat e sos documentos.

Su maridu at dennussiau sa hosa a sos Carabineris e at crihau bintzas sos hi ahent “ Chi l’ha visto?”.

A pustis de pahas dies ant iscobiau inuv’est Gabriella Maxia, est in Basilea, in Svizzera, in galera, l’ant arrestà po aer furau.

Sos Carabines de Bidd’e Cresia, ant cumintzau sa criha de sa emmina e ant iscobiau hi abiat pihau s’aereo dae Hasteddu a Milano, abiat prelevau dinare, innantis in Milano e a pustis in Zurigo in Svizzera.

Fortzis c’abiat accabau su dinare e at depiu aher una fura, ma l’est andà male e che l’ant posta in galera.

