Sarròccu. Hintu de erbehe in intros de una buteha

At protestau hontra ‘e su Guvernu po sas regulas hi nos ant postu po su Covid

Di: Carlo Crisponi

Eris in Sorròccu, sos Carabineris ant postu una hontravessione de 400 euro a unu pitzoccu de 35 annos po non aer sighiu sas regulas hi su Guvernu at postu po su Covid.

Su pitzoccu at attu una faina pahu bella, s’est hintu de erbehe e s’at postu una mascherina sehà in murros, a pustis est intrau in d’una buteha de alimentos in Sarròccu, hin su telefono s’at attu unu video e navat: “ azes mai bidu una erbehe ahende s’ispesa?”.

Una faina atta po protestare hontra ‘e sos obricos de hingher sa mascherina e de sighire sas regulas hi nos ant postu po su Covid e bintzas hontra a hie est sighinde hustas regulas.

