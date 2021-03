Serramanna. Un ‘ommine mortu in intros de su trenu

L’ant buscau in terra in intros de su bannu, galu non si ishit de itte siat mortu

Di: Carlo Crisponi

Eris merie ant buscau un’ommine mortu in intros de su bannu de unu trenu hi udi firmu in s’istatzione de Serramanna.

A pustis sas 6 de merie, ant probau a intrare a su bannu ma sa zenna risurtabat serrà, a hussu puntu ant abisau sos triballadores de sas ferrovias hi ant deretu muttiu sos Vigiles de su Ohu e sa Politzia Ferroviaria.

Hando ant apertu sa zenna, ant buscau s’ommine mortu, bintzas a eris non si d’ishiat su numene de husta pessone mala assortà e non si d’ishiat de ite siet morta.

Dae su hi ant nau, in intros de su bannu ant buscau macras de sambene, ma in intros de su trenu e bintzas accante ‘e su bannu non bi est sinzos hi siat sutzessa carchi briga.

Su medicu legale at a narrer de tzertu de itte est mortu hust’ommine.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22