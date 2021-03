Nugoro. Briga manna in sos tretos de sa Cresia ‘e sas Gratzias

Nessi binti zovaneddos si sunt ishuttos malamente, afilandesi ampullas e hadiras

Di: Carlo Crisponi

Briga manna in Nugoro, in su bihinadu de Seuna.

Est sutzessa sapadu note, in Via Istiritta a pahos metros dae sa Cresia ‘e sas Gratzias.

Paritzos zovanos si sunt brigaos malamente afilandesi a supra ampullas e hadiras, bi sunt medas ertos.

Sos Bihinos de su tzilleri in uve est sutzessa sa briga, si sunt lamentaos diversas bortas, poite bi sunt a ziru in Nugoro, sortidas de pitzoccos zovaneddos, hi sunt pesande abolottu in sos haminos de sa tzittade.

Sa zustissia at giai modiu sa criha po ishire hie sunt hustos brigadores.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22