Biddanòa Monteleòne. Esta manna po tzia Gaetana Spanu

Su Sindihu paris hin sos assessores l’ant dau unu presente po ammentare husta die de esta

Di: Carlo Crisponi

In Biddanòa Monteleòne ant attu esta manna, un’attera emmina at crompiu 100 annos.

Eris merie, su Sindihu Vincenzo Ligios paris hin sos assessores, Giusi Murgia, Cosetta Sanna e Angelo Palomba sunt andaos a domo de Tzia Gaetana Spanu, po li aher sos augurios de totu sa bidda Biddanoesa e po li dare unu presente ammaniau dae sos de sa Comuna, una targa e unu matzu ‘e frores.

Tzia Gaetana est honnotta in totu sa bidda, mascamente po sa passione hi tenet po su Ballu Sardu, una passione hi at eredau dae su Babbu e dae sa Mamma

Tzia Gaetana at hontau hi sa Mamma, ballavat hin sa broha in conca e su matessi ahiat su Babbu, ma hin d’una tassa ‘e binu.

Su Sindihu Ligios at nau a sa emmina de 100 annos: “ totu sa bidda bos abratzat in d’unu Ballu Sardu virtuale e hin s’allegria hi bos at semper distintu, isperemus hi husta esta bostra, che atzat accabare hustu periudu lezu hi sa bidda nostra est holande”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22