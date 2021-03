In macchina hentza mascherina, multa a Gigi Sanna de sos Istentales

Issu paris hin su tzerahu suo urint ghirande dae murghere sas herbehes

Di: Carlo Crisponi

Eris merie, una borta accabau de murghere sas herbehes, Gigi Sanna, su hantadore de sos Istentales, paris hin su Tzerahu suo, urint ghirande a su huvile hi tenet in Badde Manna, in s’oru ‘e sa tzitade de Nugoro, ma ant tentu un attobiu pahu bellu.

Los ant firmaos una pattullia de sa Politzia, a pustis l’aer pediu sos documentos, sos politzottos lis ant attu ishire hi lis urint ponende una multa po more a issu e su tzerahu urint hentza mascherina, una multa de 373 euro cada unu.

Gigi Sanna non cheret atzettare husta hosa, poite hin su tzerahu triballana totu sa die paris e istant in sa propria domo, non cumprendet poite dopiant ponner sa mascherina essende solos in macchina.

Est tristu e inchiettu, poite po poder pahare husta multa depet murgher nessi 500 litros de latte.

Nos at hontau totu s’istoria: “ est capitau chi verso sas 5.30, fimus ghirande dae murghere, dae su cuvile chi ammus in s’oru e sa galeria, e juchiavamus 2 bidones de latte de 50 litros, deo chin su terachu meu.

Mancu essios dae su caminu biancu a s’istrada asfaltada, duos postos de blocco, unu a destra e unu a manca.

Nos firmana, accosto e nos pedint sos documentos, sa prima dimanda, puite non juchiavamus sa mascherina.

l'appo arrespostu, non la juchiavamus ca ammus finiu como de murghere, ammus fattu mancu 100 metros de istrada e non l’ammus posta ca issu est su dipendente meu, istamus paris dae paritzos annos e semmus totu sa die paris, non nos pariat su casu bintzas si sa mascherina la juchimus in supra ‘e su cruscotto de la ponner cando semmus solos in macchina.

Su politzotto m’at nau, nois puru semmus in servitziu e sa mascherina la chinghimus.

l’aiu atzettau si vippo istau in d’unu locale publicu, a cuntatu chin zente istranza, in sos centros commerciales, in su caminu anda bene, ma essende solos in macchina, chi colamus 24 oras sempe paris, itte sensu atta?

M’an fattu accostare, m’ana nau chi nos poniant sa multa de 373 euro a cada unu, l’appo nau secundu ‘e mene sezis irballande, est comente a isparare a sa Croce Rossa, non podimus traballare, tenimus totus sas attividades serradas e bois nos sezis ponende sa multa, custa est veramente una cosa chi no at ne capu e ne coda.

Mi soe nechidau ma sa multa l’ant fatta su matessi.

Mi dispiaghet ca, cadaunu depet rispettare sas regulas comente est zustu chi siat, però in intros ‘e sa macchina chin sa pessone chi traballat chin mecus, chi semus meses e annos paris, itte sensu at de mi ponner sa mascherina deo chin issu si no ammus cuntatos chin sa zente esterna, custu cherio narrer.

Cadaunu la podet interpretare comente cheret, ma deo m’intendo de aer fatte bene, mi dispiaghet solu ca sunt chircande de facher cassa in supra de sa pedde anzena, sa zente non b’est traballande, est in bisonzu e issos fachende custu tipu de traballlu rendene sa zente ridicula e la ponent in grave dificultade”.

Ghirau a su huvile, Gigi Sanna po protesta, at brusiau su verbale attu dae sos politzottos, at bintzas nau hi at a crihare su Prefetto ‘e Nugoro e su Presidente de sa Regione Sarda po arranzare husta histione.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22