Santu Sparau. Ant imbrolliau unu zovanu in d’unu situ de internet

Abiat imbiau su dinare po homporare unu trattore, ma su bendidore est ispariu

Di: Carlo Crisponi

In d’unu situ de internet honnotu in tot’uve, abiat buscau unu trattore hi li piaghiat e abiat detzisu de si lu homporare.

Abiat bersau a su bendidore 549 euro , ma a pustis no at tentu prus peruna arresposta.

Su bendidore si c’at postu su dinare in buzacca e no at imbiau su trattore hommente abiant huncordau hin su homporadore.

Unu pitzoccu de 37 de Santu Sparau, at hontau husta faina a sos carabineris, hi a pustis de una criha ant dennussiau po trufa un ommine de 41 annos de Tivoli, una pessone giai honnota a sa Zustissia po medas imbrollios hi at attu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22