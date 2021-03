Pula. S’ urtimu biazu de Roberto Sanna

Est partiu in Svizzera po aher su suitzidiu assistiu

Di: Carlo Crisponi

Oe est die de luttu in Pula, die trista ma de rispettu.

Rispettu po hantu detzisu, de ponner fine a sos trumentos hi sa bida l’at hertziu dare.

Est s’istoria de Roberto Sanna, unu pitzoccu de 34 annos de Pula, hi sufrit de “ Sclerosi laterale amiotrofica “, at detzisu de more in Svizzera po aher su suitzidiu assistiu.

Una detzisione hi sa familia non cheriat atzettare, ma hommo po s’urtimu biazu de Roberto, sa Mamma, Martina, est hertzia moer paris hin su izu.

Paris hin sa Mamma, sunt partios, sa humpanza de Roberto, Gioia, su frade Andria e su tziu Aldo.

Roberto hustu manzanu, at a histionare hin d’unu psicologo, a pustis at a buffare husta sustantzia hi l’at a faher serrare sos ocros po semper.

Hando est partiu dae Pula po moer in Svizzera, in s'essida de sa bidda bi urint totus sos amihos suos, aspettandelu po li dare s’urtimu saludu, su saludu de s’urtimu biazu.

