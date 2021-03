Tonara. Sos turronarzos herent torrare a triballare

Hustu manzanu și sunt sortios in medas po pedire un azudu a su Guvernu

Di: Carlo Crisponi

Hustu manzanu si sunt sortios in Tonara, sos turronanzos po aher una protesta poite che sunt 1 annu hi non podent prus triballare.

Sas estas e sas sagras in sas biddas non si podent aher po more de sas regulas po su covid hi su Guvernu nos at postu.

Sos turronarzos sunt dimandande de los azudare in custu momentu de crisi nighedda hi sunt holande, in su 2020 dae su Guvernu lis ant dau carchi contributu, ma hussos pahos soddos hi ant pihau los ant postos po pahare sas tassas, hommo s’ahatan hentza triballu e si sighit hustu andatzu non tenent prus dinare po si poder hampare.

Unu settore, sue sos turronarzos hi hontat petzi in Tonara prus de 100 familias, hene hontare sos de Desulu, de Aritzo e de tottu hussas biddas inuve bi sunt hustas butehas.

Ammus histionau hin su Sindihu de Tonara, PerduPaulu Sau, hi ishit meda bene hantu est importante po sa bidda su triballu de sos turronarzos:” chi una categoria chi no at mai protestau, po una orta protestat, cheret narrer chi sas resones das tenet, das tenet totus.

Non si podet abbarrare 1 annu chena faer nudda, cun s’Istadu chi di nada a pagae is tassa e chi non ti enidi in contro.

Seus in d’una posizione mala poite depent ispender su dopiu rispetu a is atterus po podet biver e produer.

In custu mamentu s’Istadu dos depet iscurtare, poite vunti una categoria chi ant semper triballau e ant semper pagau is tassas e fatu viver is atterus in allegria”.

Paris hin sos turronarzos ant hertziu interbenner a sa protesta bintzas sos de sa Confartigianato Sardegna, poite dae su hi nant non si podet mantener firmu hustu settore.

Ammus histionau hin Bustianu Peddiu, turronarzu de Desulu, at histionau a numen de totu sos turronarzos: “ seus inoe ca, ormai seus 1 annu frimos, sos turronargios e is ambulantes, non seus pedinde medas cosas, no aus mai pediu medas agiudos ca no seus semper arragnaos po contu nostru, como non faer prus.

Ant serrau is festas, ant serrau ognia cosa.

Seus piacianno callec’una orta a piaccia morta, ma no est mai comente a sa festa.

Si Serras is festas nos depent dare callec’unu agiudu po poder mandare a innantis sa familia”.

