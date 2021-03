Covid. Solinas heret sarbare sa salude de sos sardos

At promittiu hi, in 30-45 dies totus sos Sardos ant attu su vacinu

Di: Carlo Crisponi

Su presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas, est interbenniu in RadioRai1 a “Un Giorno da Pecora”, po histionare de sa zona bianca de sa Sardinna.

At nau: “ dae lunis hie arribat in Sardinna, at a deper aher unu test rapidu, si resurtat negativu, at a poder intrare in trancuillidade, si imbetzes at resurtare positivu ammus a sighire sas regulas postas dae su Guvernu”.

Solinas heret triballare in custa manera po sarbare sa salude de sos Sardos.

Su presidente at sighiu a histionare in Rai 1 nande: “ herimus esser sos primos a esser totus vacinaos, semmus in pessamentos de lu aher in 30-45 dies”.

At histionau bintzas de s’Istiu hi est arribande, dae su hi at nau Solinas, ant a poder intrare po sas vahantzas solu hie at attu su vacinu o hie tenet su tzertificau hi risurtat negativu a su Covid.

