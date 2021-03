Ollolai. Su triballu dae domo po gherrare hontra de s’ispopulamentu

Unu progetu de sa Comuna e finantziau dae sa Regione Sarda po che aher benner zente dae tot’uve

Di: Carlo Crisponi

A pustis de sas domos bendias a 1 euro, in Ollolai ant tentu un’attera bella pessada po crihare de gherrare hontra de s’ispopulamentu.

Sa prima pessada, hussa de bender sas domos a 1 euro, l’abiat tenta s’ex Sindihu, Efisio Arbau, hi at attu honnosher sa Bidda de Ollolai in totu su mundu, a pustis est diventàt su lohu po aher unu reality, totu organizau dae una televisione Olandesa.

Hommo in tempus de pandemia, arribat sa segunda bella pessada, est arribande zente dae totu su mundu po triballare in “ Smart Working ” dae sa Bidda Ollolaesa.

Est unu progetu, “ Ollolai Capitale”, finantziau dae sa Regione Sarda, dae sos privaos e dae sa Comuna de sa Bidda.

Unu progetu de 4.439.700 de euro, in uve s’at a intervenner in sas domos e in sas harrelas de su centru istoricu po aher sa Bidda galu prus bella.

Sa Comuna de Ollolai, hi est hommo humandàt dae Frantziscu Columbu, si ch’est posta de accordu in d’una sotziedade de Londra po cumintzare in custu progetu, depent ponner in sestu domos betzas, a pustis l’as depent bender in Inghilterra, giai 30 domos che sunis allegàs, non prus a su pressiu de 1 euro, ma a su pressiu hi tenet su mercau.

Hustas domos ant a serbire a hussas pessones hi depent triballare dae domo issoro e hi ant a seperare una Bidda in uve s’aghera bona , sa trancuillidade e su itte mandihare bonu.

In Ollolai hustas hosas non mancant de tzertu.

Si heret aher un centru polifuntzionale po sa cultura, sunt bintzas pessande de aher nashire in su centru istoricu, tretos po zohare e po aher iscrier a sos zovanos sos “diarios de Ollolai”, po aher honnosher sempe de prus sa Bidda.

S’est sighinde su primu progettu attu in 2018 dae Efisio Arbau, hi a hantu paret est andau bene e gai at a sighire.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22