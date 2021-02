Su Hasteddu oje zohat in Crotone

Est sa prima partzida de Semplici hommente allenatore de s’iscuadra Sarda

Di: Carlo Crisponi

Hustu merie hontra ‘e su Crotone, cumintzat s’esperientzia de Lenardu Semplici hommente allenadore de su Hasteddu.

At pihau su postu de Di Francesco, che depet bohare s’iscuadra dae sos urtimos postos de sa classifica, crihande de non che torrare in serie B.

S’allenadore nobu, eris at attu sa prima cunferentzia hin sos giornalistas, e at nau: “appo ahattau s’iscuadra trista e pessamentosa, lis appo dau carchi hussizu, appo tentu pahu tempus, ammus a triballare po risorver medas problemas.

Po parrer meu podent zohare duos atacantes paris, est su zohu hi appo semper attu”.

A sighiu a histionare e a numenau a Nainggolan, nande: “est meda importante po sos humpanzos, est cuminzande a esser prontu po zohare 90 minutos, oje hontra ‘e su Crotone isperemus atzat bier su hi d’ishidi aher, issu hommente totus sos atteros zohadores herent hambiare andatzu”.

A histionau bintzas de su Covid : “ istamus totus bene, ammus timmiu a pustis de sa partzida hin su Torino”.

Histionande de sa prima partzida hommente allenadore de su Hasteddu at nau: “ non bio s’ora de cumintzare, isho hi tenzo in manos un’iscuadra hi rapresentat una Regione, dopimus aher de totu po sarbare su Hasteddu, tenende rispettu de husta mallia e de totu sa Sotziedade”.

