A manu hontraria in sa 131 Nugoro-Terranòa

A su sennore hi non s’est abizau de aer isballiau, sos Politzottos che l’ant pihau sa patente

Di: Carlo Crisponi

Un ommine de 79 annos, hi trancuillu udi biazande hin sa macchina sua, una Citroen C2, non s’est abizau hi abiat isballiau tretu de istradone in uve poder holare.

Est holau a manu hontraria in sa 131, sa Nugoro-Terranòa, l’ant firmau duas patullias de Politzia, hi urint ahende servitziu po un’ incidente.

Su Sennore non s’est resu hontu de aer pihau sa manu hontraria de sa 131, l’ant postu una hontraventzione, ma su dannu prus mannu hi at tentu, est hi sos Politzottos che l’ant pihau sa patente.

