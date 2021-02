Portu Canale. Sight sa protesta de sos triballadores

Sunt adaos a crihare su Presidente de sa Regione Sarda po li dimandare un azudu

Di: Carlo Crisponi

Hustu manzanu sos trilladores de su portu canale de Hasteddu sunt andaos innantis de Villa Devoto po pesare una protesta e po dimandare a su Presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas, hi los azudet in custu momentu de crisi hi sunt holande.

Che sunt totus hentza triballu e pahas sunt sas isperantzias hi torrent a tribalare si sighit hustu andatzu, los ant postos totus in Aspi.

Ammus intesu sos triballadores hi sunt tristos poite dae sa Regione no ant tentu hussideru dae su 2017, dae hando est cumintzau s’abolottu

At histionau a numene de totus Danilo Agus, e nos at hontau su hi lis herent dimandare a Solinas:

Poite sezis in abolottu?

Seus circhendi de si vairi arricir dae su Presidenti de Regioni ca non si ollit fairi carrigu de custa vertentzia ‘e cosa nostra, aus ascurtau S’Assessori a S’Industria e s’at nau chi nos arricit custu merì a sas 3, nos at a fair prageri chi essat su Presidenti ‘e sa Regioni po si ponnir a innantis ‘e sa vertentzia, po torriai a aperri custu portu de mercau internatzionali e po torrai a bogai triballu po nosu e po totu cussas sotziedadis chi non podint andai a innantis chenzia unu mercau comenti a custu.

Dae hantu tempus sezis sighinde husta gherra?

Sa gherra est initziada dai ora, aus a podir nai chi seus dai su 2017, aus incomintzau dai prima a triballai pagu, a biri s’azienda ‘e cosa nostra chi ispostat is mercausu e su traficu in atterus portus, in Africa a Tangeri, a Cipro e in atterus logus e poi l’aus finia in cassintegratzioni e immoi dae su mesi ‘e Capidànni seus disocupaus e seus in Aspi.

Sezis in s’isettu hi bos risorvant carchi hosa?

Immoi seus circhendi de afrontai custa cosa cun su Guvernu chi est naendi de fairi un’agentzia de su triballau portuali e s’auguraus chi con su prossimo Ricoveri siat posta in sa lei, custa cosa si onat unu pagu ‘e sullidu.

Su chi si serbit est unu operadori Internatzionali chi potzat torrai a lanciai su Portu Canali in su mercau mondiali.

