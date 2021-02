Lodine. Su Merhulis de Harrasehare

De sehuru est una de sas dies prus bellas hi sos Lodinesos aspettant, unu momentu po aher esta totu paris

Di: Carlo Crisponi

Su Merhulis de Harrasehare o su Merhulis de Lessia hommente lu muttint in medas biddas, no est po paritzas sa fine de su Harrasehare ma sa die prus sentia.

Bos herzo hontare su Merhulis de Lessia in bidda mia, Lodine, una bidda de 300 pessones posta belle a 1000 metros de artesa.

Tenimus una traditzione hi totus sas pessones s’ammentant, pessones de hale si siet edade hontana de husta die.

Po totus sos paesanos mios est fortzis sa traditzione prus bella hi tenimus, huncordamus unu pupatzu, in bidda lu muttimus Zeommo, est attu de linna ( prima l’ahiant de istratzos e lu prenian de lana o de paza), lu hinghimus elegante e l’ahimus una cara ‘e linna.

Sa cara hi li benit atta, rappresentat sa vigura de una pessone hi, in s’annu holau s’est distinta su prus de sas bortas po hosas malas, sos hi si pihant de prus in ziru sunt sos puliticos.

Hustu Zeommo benit zirau in cada domo, si hantant muttos improbisaos, a modu de attitu, in cada domo unu tema sempe diversu, tra una hantada e s’attera su mere’ e sa domo humbidat sa humpanzia hi pihat su zeommo a ziru e in cada domo dana binu, hasu e sartitza hi che benit ghettau a intros de una bertula, a pustis accabbau totu su ziru ‘e sa bidda husta roba benit mandihà totu paris.

A pustis mandihau si ahet su protzessu a su Zeommo, benit brusiau e sa cara la histimus po amentu.

Husta humpanzia est humposta dae sas pessones hi hantant sos muttos e da hussas hi tenent piaghere de sighire su Zeommo po si holare unu merie de esta e de divertimentu, b’est hie si carotat e hie nono , hie si inghet a beste e mucadore e callehunu est intintu in cara.

Sa zente aspettat hi holet su Zeommo in sa propria domo a est unu momentu po aher esta totu paris.

M’ant hontau sos betzos de bidda hi, in antihidade hantavant bintzas sas emminas, hommo hin sunt holande sos annos hussas figuras las ammus perdias e hie est hantande su Zeommo sunt solu pitzoccos, carchi emmina hi antat bi est galu ma no andat a ziru hin sa humpanzia.

Oje Merhulis in bidda dopiat esser esta manna, ma ishimus totus hi tenimus regulas de sighire hi nos obricant a non faher estas, tenio tropu a horo husta hosa e appo hertziu aher unu presente a sa bidda ‘e Lodine.

M’est benniu in conca de huncordare una hantzone, hi esset hontau de su Merhulis de Harrasehare in bidda mia, appo dimandau unu hussizu a frade meu, Tomaso Crisponi, hi m’at ammaniau una poesia, hontande passu po passu su hi ahimmus su Merhulis, un’ ateru humpanzu ‘e Thiniscòle, Fabrizio Bandinu m’at azuduau a faher sa musica e poi s’est interessau de totu s’arranzamentu, sos atteros humpanzos hi ant sonau sunt Carlo Boeddu, Luca Schirru e Roberto Tangianu.

A husta hantzone mancavat carchi hosa, e po aher bier su hi su Merhulis si ahet in bidda, appo dimandau a hie nde teniat piaghere, de mi aher unu video hantande sos mutos, pessones de Lodine hi istant in bidda e nono, lis appo dau duos temas e in medas non sunt mancaos a su humbidu meu. In custu video azes a bier ashurtande sa hantzone, su hi si ahet in bidda su Merhulis domo po domo, a pustis azes a intender sa zente hantande sos mutos improbisaos, totus sighinde su matessi tema.

Herzo torrare gratzias a sa pessones hi m’ant azudau e a totus sos paesanos mios hi ant mandau sos videos de sos mutos de Harrasehare, in s’isperantzia hi s’annu hi benit siemus zirande totus paris sas domos de Lodine hin su Zeommo a tira.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22