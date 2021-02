Covid. A pustis attu su vacinu s’est intesa male

Una emmina de Brebì est depia andare a sa Guardia Medica po si aher hurare

Di: Carlo Crisponi

Henapra manzanu abiat attu su vacinu in Nugoro hontra ‘e su Covid, ma a merie at cumintzau a s'intender male, brusiore in totu su horpus, su respiru grave, bombitos e abolottu.

Un’infermiera de 58 annos de Brebì, est istettia ahumpanzà dae su maridu a sa Guardia Medica de Aritzo, inube l’ant attu derettu adrenalina e cortisone e a pustis che l’at pihà su 118 a s’ispidale Santu Frantziscu de Nugoro.

Sunt galu a humprender puite si siat intesa male e si totu dipendat dae su vacinu, sa emmina non tenet peruna allergia o atteras maladias.

Su maridu, issu puru infermieri, at hontau totu s’istoria a sos de s’Ansa nande: “ semmus arribaos a Nugoro a de notte, bi urint petzi unu duttore, un infermieri e duos Oss, nos est tohau de aher meda ila innantis de la bisitare, a pustis l’ant attu prelievos e l’ant dimittia nandeli de si ahere paritzos esames in privau.

Hustos esames los at a deper pahare, ma si una pessone non tenet sa possibilidade de los poder pahare hommente depet aher?

Muzere mia no istat bene, non comprendo puite no l’ant mantesa in s’ispidale po li aher totus sos controllos hi serbiant”.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22