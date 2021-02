Onieri. Fortzis arribat su Duttore

Andria Collino de Cuneo, heret hurare issu sos Onieresos

Di: Carlo Crisponi

Abiat pesau un abolottu sas dies holàs, Stefania Piras, sindihu de Onieri, una bidda de 900 pessones posta in sa provintzia ‘e Nugoro, obricabat sos Onieresos de non pihare su Covid e de non si irmalavidare nessunu.

Totu husta protesta puite non bi est prus su Duttore de sa bidda.

Carchi hosa est hambiande ma su haminu est galu longu, unu Dutore de Cuneo, Andria Collino, de 46 annos, at muttiu Stefania Piras po li narrer hi est prontu a si che benner in Sardinna po aher issu su duttore in sa bidda de Onieri, ma che lu herent mandare inube s’emergentzia est prus grave.

Su sindihu de Onieri at nau a sos de s’ANSA: “ m’at muttiu duttor Collino po mi narrer hi si che heriat benner a bidda, l’appo postu in cuntatu in sos de s’Ats e issu e totu m’at nau hi l’ant propostu de andare a faher su duttore in atteru lohu, inube bi est prus netzessidade.

Isho hi bi sunt biddas hi nde tenent prus bisonzu, ma bintzas sas pessones de sa bidda mia depent tenner su diritu de si poder hurare.

Duttor Collino m’at nau hi issu dia herrer benner a bidda, hustas dies at a benner po si aher honnosher, hin s’isperantzia hi benzat a che nois hantu prima”.

