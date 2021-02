“Sardi Sicuri”. In sa Provintzia 'e Nugoro sunt istettios attos 82 miza tampones

Sunt acabbaos eris a pustis de duas hidas, sos controllos po poder firmare su Covid

Di: Carlo Crisponi

Sunt finios eris merie in sa provintzia ‘e Nugoro sos controllos po crihare de firmare su Covid, unu progettu de sa Regione Sarda “ Sardi Sicuri ” , hi paris hin Ares-Ats, hida po hida ahent in totu sa Sardinna.

In sa Provintzia ‘e Nugoro ant controllau 52 biddas, ant attu 82.020 tampones, de pretzisu su 6, su 7, su 13 e su 14 de frearzu, sunt arribaos a sos numeros hi si pessavant de controllare.

Pahos sos positivos a su test, sunt 22 hussos risurtaos dae sos tampones attos su 6 e su 7 de frearzu.

Meda huntentu su Presidente ‘e sa Regione Sarda, Christian Solinas, hi at nau: “ est unu risurtau meda bonu po sa Provintzia ‘e Nugoro e po totu s’Isula, est andande meda zente a si aher su tampone, in provintzia ‘e Nugoro hommente in Ozàstra sas pessones ant dimostrau responsabilidade .

Totus ant triballau bene, dae sos 500 operadores sanitarios a sas pessones bolenterosas hi ant hertziu dare un’azudu. Totus teniant su propriu pessamentu: torrare a bier sa Sardinna illibregà dae husta pesta.”

Su Presidente Solinas a pustis at sighiu a narrer: “ tenimus sos numeros de sos positivos a su Covid meda ma meda bassos in Sardinna, si sighimus de hustu passu sa zona bianca podet esser realtade.

Est beramente pretzisu sighire in custu hamminu, che dopimus bohare hantu prima sa Sardinna a foras dae s’emergentzia de su Covid”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22