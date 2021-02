Su Hasteddu hontra ‘e s’Atalanta, una partzida meda tosta

S’allenadore Di Francesco est isperanzosu po sa partzida de hustu merie in sa “Sardegna Arena”

Di: Carlo Crisponi

Totus semmus aspettande hi su Hasteddu torret a bincher una partzida in campionau, sos 3 puntos mancat dae su mese de Sant’Andria.

Oje a sas 3 de merie, zohat hontra ‘e s’Atalanta, una de sas iscuadras prus ortes hi bi sunt in sa Serie A, arribant a Hasteddu po si che pihare sos 3 puntos.

Di Francesco in sa cunferentzia at nau: “ est un’iscuadra orami hi non solu in Italia s’est ahende honnosher, in custos annos at mezorau meda a livellu Europeu, tohat de non los timer e de los humbater hin totu sas ortzas hi tenimus.

Semus holande momentos de dificultade, sa gana de hambiare s’andatzu de su campionau b’est dae parte ‘e totus.

Hontra ‘e sa Lazio ses bidu carchi mezoramentu, no ammus tentu bona sorte a s’ora ‘e sinzare, dopimus esser prus malos e detzisos.

Ammus a bier si sos urtimos zohadores hi ammus pihau ant a esser de azudu a totus sos atteros humpanzos”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22