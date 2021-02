Est pezorande su tempus in Sardinna

Ant a halare sas temperaduras, b’est su perehulu de buscare arregore in sos haminos

Di: Carlo Crisponi

Est pezorande su tempus in Sardinna, sa Protetzione Tzivile at abisau hi ammus a tenner tempus malu bintzas a dominiha 14 de Frearzu, ant a halare sas temperaduras a sutta ‘e duos grados, at a progher meda e b’est su perehulu hi bi siat arregore in sos haminos.

Dae su hi at nau sa Protetzione Tzivile, sas zonas prus corfias dae su tempus malu ant a esser, sa parte ‘ e susu ‘e sa Sardinna, sa zona ‘e Montebetzu Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Si hussizat a sos hi s’ant a ponner in caminu in custas duas dies, de istare meda abizos.

