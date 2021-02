S’Arte Antica. Unu triballu nashiu dae una passiòne

Unu pitzoccu de Orgosolo nos at hontau s’istoria de su triballu suo

Di: Carlo Crisponi

Semmus holande unu tempus meda lezu , inube medas pessones gherrant po buscare unu postu de triballu, tenimus poi, bintzas tzertas realtades in sas biddas nostras hi nos ahent humprender hi si podet imbentare unu triballu sighinde una passiòne hi mancari ammus semper tentu dae zovanos.

Bos herzo hontare s’istoria de unu zovanu de Orgosolo, Cosomo Mureddu, hi at sighiu una passiòne hi at poi holau in arte e triballu po sa bida sua.

Triballat sa pedde e ahet unu muntone de hosas grabosas, dae sos battiles po sos caddos a sas bursas po sas emminas, a sos zippones po sos hostumenes e sas buzas, totu triballos frorios e sestaos a manu.

L’at hertzia muttire “S’arte Antiha” s’attividade sua, ahet triballos hi abellu abellu est rennessiu a che ponner in totu sa Sardinna e bintzas a foras de s’Isola, tenet clientes de cada hirru.

Est unu pitzoccu meda honnotu bintzas po sa passiòne de su Ballu e de su hantihu a Tenore, unu pitzoccu hi a sa sola est rennessinde a bohare su numen suo e de sa bidda Orgolesa in tot’uve.

Nos semmus arresonaos e m’at hontau dae hando a cumintzau hustu triballu e hommente est sighinde in custos annos.

“ Eo hustu travallu l'appo initziau a lu ahes fissu in su 2009, l’ahio sempes a tempus perdiu, hando mi serviat alhi hosihedda andavo ante honnadu meu, appo comintzau a che ahes sas hosiheddas po sos hovaddos, hosas i mi serviana a mime e totu.

Appo narau, provamus itte bi podet essire azunghende alhi hosa de novu, no est mancu semplitze a las aher agradare medas vortas, ma si depede affrontare, e si non provas no ishis mai si podene o nono agradare.

Appo imparau belle totu a sa sola in tantos irballios, e babbu mi naravada ' impare s'arte e ponela a parte' alhi hosa mi l’at atta viere honnadu

meu, ahiat su calzùlaiu, ma roba ‘ de hovaddos non d’ahiat.

Oje Facebook e atteros social t’azudana medissimu, so andau a mi ahes alhi cursu e medas hosas las appo imparas gasi, l’as appo attas a modu meu a jai ishis hi b’at sempere itte imparare.

M’at azudau meda sue esser giai honnotu pro more de su Tenore e pro hommente aho parte de s’Associatzione de su Gruppu ‘e ballu Murales, in medas mi honnoshiant e in sos social non m’est istau gasi diffitzile de aher honnosher sos travallos meos.

Aho travallos ponende sa pedde, ma dipendet dae su hi depo aher a sihundu su cliente, ponzo hosas diferentes, belludu, brocados e tantas atteras hosas,tohat semper de mezorare, e de isfrutare sas novidades hi s’ahattana.”

Hustas sunt sas paragulas hi Cosomo Mureddu nos at iscrittu po nos aher honnosher su triballu hi issu ahet in passione e seriedade.

Zovanos hommente a Cosomo sunt sas ricchesas hi tenimus in Sardinna.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22