Di Battista non bi est prus in su M5S

No at atzettau hi appant dau fidutzia a su Guvernu nobu

Di: Carlo Crisponi

Eris ant votau sos de su M5S, po bier si urint totus de accordu a li dare sa fidutzia a su Guvernu nobu de Draghi, su 60% de sos hi ant votau est de accordu po su Guvernu nobu, unu ebbia no at atzettau s’esitu de sas votatziones.

Alessandro Di Battista, a pustis hi ant accabau de votare, at attu ishire hi non bi est prus in su movimentu, non podet atzettare de andare a guvernare s’Italia paris hin tzertos puliticos o tzertos partzidos tipu “Fortza Italia”.

Di Battista at iscrittu in Facebook: “ oje finit s’esperentzia mia in su M5S, est dae unu pahu de tempus hi medas hosas no andabant bene, a pustis de sos votos de oje non potzo sighire hustu hamminu.

Tenzo rispetu de totu hussas pessones iscritas a su movimentu, ammus attu unu muntone de hosas zustas po su populu, ammus a bortas bintu e a bortas ammus perdiu , ma ummis semper totus unios e uncordos.

Dae oje Appo a histionare a numene meu e non prus a numen de su M5S, podet esser hi unu cras nos torremus a sortire, ammus a bier itte ideas puliticas b’ant a esser, appo semper attu una pulitica limpia e semper appo a sighire hussos passos hi Beppe Grillo m’at imparau”.

