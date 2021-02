Nugoro. Est sutzessu unu dannu in d’una domo betza

Ch’est halau unu muru, po bona sorte no ant tentu dannos sas pessones de su bihinadu

Di: Carlo Crisponi

Eris notte in Nugoro, a sas 10.30 ‘e notte, est sutzessu unu dannu in Via Farina, ch’est halau su muru de una domo betza, in sa domo no istat nessunu e po bona sorte no sunt holàs pessones in cussu mamentu.

Sunt depios intervenner sos Vigiles de su Ohu de Nugoro po ponner su lohu in sihuresa e po pompiare si bintzas sas domos de sos bihinos no essent tentu dannos.

A pustis est arribau su Funtzionariu de Servitziu, paris hin sos Vigiles si sunt atzertaos hi totu su bihinadu esset a postu e ant serrau su haminu a su traficu de vettùras e de sas pessones.

Su dannu est sutzessu de sehuru po hommente est proghende meda in custas dies.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22