Otièri. Ant sarbau très pessones dae sa uria ‘e s’abba

Sos Vigiles de su Ohu sunt depios intervenner po che bohare una vettùra dae intros de unu rivu

Di: Carlo Crisponi

Ant provau a holare in mesu de unu rivu in d’unu Suzuki, ma sa uria e s’abba lo at cassaos, ant rischiau de affohare agorraos in sa vettùra.

Tres pessones si l’ant bida male eris merie in sos terrinos de Otièri, su tretu inube est sutzessu su dannu si nat, Ochetta.

Sunt depios intervenner sos Vigiles de su Ohu, sos Somoztadores e s’ elicotero Drago 61.

A pustis hi ant sarbau sa vida a sas tres pessones, ant gherrau po paritzas oras po che bohare sa vettùra dae intros de s’abba.

Est proghende in totu sa Sardinna, sos Vigiles de su Ohu, ma bintzas sos de sa Protetzione Tzivile sun depios intervenner in medas lohos po dare un’azudu a hie a tentu dannos po more de s’abba e de su bentu hi at surbau a forte in custas dies.

