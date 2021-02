Tiana. Tziu Frantziscu Cau at crompiu 101 annos

At sighiu sas isholas bintzas a sa 3 media, a pustis a semper triballau po pesare sa familia

Di: Carlo Crisponi

Tziu Frantziscu Cau, hi totus in bidda sua muttini tziu Nico, crompet 101 annos.

Est nashiu in Tiana s’ 8 de frearzu de su 1920, est sanu e arzillu, s’ammnentat totu de sa zoventude e de totu sas pessones hi at honnotu in sa bida sua.

Su babbu hozubau 2 bortas, teniat 18 izos e tziu Nico, mancari no esset creshiu in d’una familia benistante, est rennessiu a huncruire sas isholas pihandesi sa 3 media.

At triballau tzerahu pastore innantis de moere sordau in su 1938, at depuis aher sa Segunda Gherra Mundiale, est torrau a domo sua a pustis de 7 annos.

In su 1954 ses hozubau e ant tentu 3 izos, at triballau in sa Comuna de Tiana bintzas a su 1978.

Po more de sas regulas hi bi sunt de sighire po su Covid, no at potziu aher una esta manna po totu sa bidda ‘e Tiana, at detzisu hi hando s’at a poder aher, at a faher una bella esta po afestare sos 101 annos.

Tiana est una bidda hi tenet bona sorte, tziu Nico no est su primu hi che holat sos 100 annos.

