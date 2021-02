At dau 100 miza euro po lu sarbare dae una maghia

Un’ommine de Aristànis s’est idau de unu pitzoccu Senegalesu, pessavat hi esset unu Santone

Di: Carlo Crisponi

Un’ommine de 50 annos de Aristànis pessavat de esser isfortunau in sa bida, hi l’essent ghettau s’ocru malu po carchi delusione de amore o po atteras hosas andàs male.

Abiat rischiau de s’ismalabidare dae su pessamentu e abiat detzisu de dimandare azudu po lu sarbare.

Prima est andau a che unu preide esorcista e a pustis at crihau unu santone, isperande de lu sarbare dae husta maledissione hi teniat in corpus.

At isballiau pessone, in su ziru de pahos meses che l’at furau 100 miza euro.

Sa Politzia at arrestau unu pitzoccu Senegalesu de 30 annos e l’at accusau de aer imbrolliau su Sinnore de Aristànis.

Su pitzoccu Senegalesu dopiat ahe de tramite hin su santone e l’abiat attu mandare a su Sinnore Aristànesu dinare po poder cuminzare sa maghia, li navat hi dopiant morrer animales in Africa po poder aher su ritu ‘e sa maghia, animales sempe prus mannos, puddas, molentes, camellos, gorillas e bintzas carichi iena.

Prus creshiat s’istatza ‘e s’animale e prus su Sennore dopiat pahare, in pahos meses c’abiat ispesu 100 miza euro.

Una borta accabau su dinare, su pitzoccu Senegalesu at sighiu a menetzare s’ommine, bintzas a hando su Sinnore de Aristànis no at muttiu sa Politzia, l’ant impostau in s’iscusa hi li dopiat dare 14 miza euro e l’ant cassau e pihau a galera.

L’ant hompudau sa domo e l’ant buscau 9 miza euro e atretzos po ahe sas maghias.

