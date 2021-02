Sa Brigata ‘e Thathàri torrat dae su Libanu

Su Sutasegretariu de sa Difesa, Calvisi, torrat gratzia po su triballu hi ant sighiu

Di: Carlo Crisponi

Sa Brigata Thathàresa ghirat dae su Libanu, urint sighinde unu mandatu de su Hussizu de sa Sihuresa de s’ONU, hi ant cominzau su 11 de Agustu de su 2006.

Zulio Calvisi, su Sutasegretariu de sa Difesa, sa die hi ant holau sas cunsinnas a sa Brigata ‘e sos Alpinos Taurinense at nau: “ in custos meses de abolotu po more ‘e su covid, sos militares da sa Brigata ‘e Thathàri urint sighios dae su generale Andria Di Stasio, ant triballau hin meda impinnu, urint in sa parte ‘e bassu de su Libanu, ant attu humprender a sa zente hi urint in cue po istabilizare su lohu e po azudare sas pessones.

Po sa segunda borta sa Brigata ‘e Thathàri at sighiu hin meda sutzessu sa missione de Pahe de s’ONU, ant sighiu 3800 cascos biaitos de 16 Natziones.

Ant assistiu sa zente de su lohu, ant dau un azudu a sos militares de su Libanu”.

Sighit nande su Sutasegretariu Calvisi: “ sos azudos hi sos militares nostros ant dau a sa zente est su frutu de su triballu hi si heret aher in custas missiones, ghetandeche a terra hussas barrieras culturales, religiosas e de sas limbas.

Un azudu mannu est istau dau hando una bomba at distrutu su Portu de Beirut, sucurrinde sos ertos e azudande su personale de sas Natziones Unias.

Torramus gratzias a su generale Di Stasio e a totu sos militares po hommente ant triballau in custos meses”.

