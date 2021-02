Po sarbare sa sanidade ant colliu 4 miza firmas

Si sunt sortias pessones de totu sa provintzia ‘e Nugoro

Di: Carlo Crisponi

Ant colliu belle 4 miza firmas po sarbare sa sanidade in sa provintzia Nugoresa, las ant cunsinnadas a su Prefeto de Nugoro, Luca Rotondi, sunt firmas collias dae sa lista tzivica “Progettto per Nuoro”.

Si sunt sortias pessones de sas biddas accante a Nugoro , e bintzas medas sindihos, po difender s’ispidale Santu Frantziscu de Nugoro e totu sos servitzios po sa sanidade hi serbint.

Lisetta Bidoni est sa hi at rapresentau sa lista tzivica at nau a sos de s’ANSA: “ su paperi hi ammus cunsinnau l’ant firmau non solu in sa tzitade de Nugoro, ma in medas biddas de sa provintzia, emminas e ommines, totus uncordos in custa protesta, su Prefeto nos at ashurtau e nos at nau hi at a faher de totu po aher moere sos de sa Regione e si b’est bisonzu bintzas sos de su Guvernu po hambiare s’andatzu de sa sanidade Nugoresa.

Si pessamus hi 10 annos a hommo s’ispidale de Nugoro funtzionavat homente sos ispidales de Hasteddu e de Thathàri, ma a pustis hi ant hambiau sa reforma de sa sanidade in sa Regione est pezorau totu”.

Totu hustas pessones hi si sunt sortias, sunt dimandande de cresher sos postos de triballu, mancant 130 dutores e atteros 100 infirmieris, bi sunt de azungher sos dutores hi sunt isparios dae sas biddas

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22