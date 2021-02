Bonòlva. Est sighinde a tzeder sa hosta supra ’e sa 131

Sos de sa Comuna e sos de s’Anas sunt depios interbenner de urgentzia

Di: Carlo Crisponi

Est torrande a tzeder sa hosta supra 'e sa 131 , a s’artaria de su km 161 de sa “ Carlo Felice” hi ändat dae Hasteddu a Thathàri, pahu prima de su biviu po Bonòlva.

Sunt depios interbenner sos tennicos de s’Anas e de s’aministrtzione Comunale.

Ant deretu attivau su Coc, su Centru Comunale po su Cordinamentu de

Sas atividades de sa Protezione Tzivile, ant serrau su hantu ‘e istradone inube est sutzessu su dannu e ant deviau su traficu causande medas problemas.

Su Sindihu de Bonòlva, Massimu D’Agostino at iscrittu in Facebook po abisare totu sas pessones de istare attentas hando holant in cussa zona, a pustis a nau a sos de s’ANSA: “ sos terrinos nostros si che sunt halande po more de s’abba hi est halande in custas dies”.

No est su primu interventu hi sos de sa Comuna e sos de s’Anas sunt ahende in sa 131 accante a Bonòlva in custas dies.

