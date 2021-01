Su Hasteddu depet hambiare s’andatzu de su campionau

Hontra ‘e su Sassuolo serbint solu sos 3 puntos, bisonzat de gherrare e bincher

Di: Carlo Crisponi

Su Hasteddu zohat hontra e su Sassuolo a sas 3 de merie in sa Sardegna Arena, a pustis de 6 partzidas perdias e 12 partzidas hentza de binchere una, est ora de hambiare s’andatzu de su campionau.

S’allenadore Di Francesco, at nau: ” si depet crihare a mala boza de aher sos tres puntos, est una partzida hi pesada po s’andamentu de su campionau, dopimus esser semper cuntzentraos e ishidos, hentza nos istrahare dae derettu mantenent sas ortzas po totu sos 90 minutos”.

Su Presidente Giulini, at cunfirmau s’allenadore a pustis de sa partzida perdia dominiha holà in Genova, Di Francesco est huntentu po sa fidutzia hi l’est dande, li torrat gratzia po s’istima hi li tenet e non li heret aher pihare atteros dispiagheres.

A sa dimanda hi l’ant attu , hommente mai su Hasteddu non sinzat dae 3 partzidas, Di Francesco at arrespostu: “ non sinzamus ma ammus tentu paritzas occasiones po lu aher, depimus esser prus bravos a non perder sas possibilidades hi nos capitant de sinzare”.

