Aristànis. Po sa Sartllia no ahent prus nudda

Sos duos Gremios no ant ahatau s’acordu hin su Prefeto e hin su Cuestore

Di: Carlo Crisponi

Non solu no ahent sa cursa a s’istella e mancu sas parillias, in Aristànis ant a afestare totu su harrasehare in su 2022.

Pahas dies ahet abiant detzisu de aher sa bestimenta de “Su Componidori” in s’Arcivescovadu e sa benedissione in sa Curia po lassare unu sinzale de su harrasehare traditzionale Aristanesu.

Eris merie in sa Prefetura de Aristànis si sunt atobiaos sos presidentes de su Gremiu de sos Massajos e de su Gremiu de sos mastros de Linna, su sindihu de Aristànis, su Presidente de s’Istitutzione de sa Sartillia, su Prefeto e su Cuestore.

Sos duos presidentes de sos Gremios si sunt lamentaos poite po pessamentu issoro no ahatan zustu de aher totu in sa propia die, dominiha 14 de frearzu, sa bestimenta e sa benedissione de sos duos Cumponidoris.

Su Prefeto e su Cuestore ant ispiegau hi po histiones de s’ordine de sa zente e po su rispetu de su Dpcm, sunt obricaos a poder huntzeder solu una die po aher totu.

A pustis de s’atobiu ant detzisu totu paris hi oh’annu no ahent sa Sartillia.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22