“Note di Sardegna“ una esta po s’Isula nostra

4 puntadas trasmitías dae Sardegna Live e presentàs dae Zulianu Marongiu

Di: Carlo Crisponi

Ant a esser 4 puntadas inube s'at a histionare de sas bohes, de sos sonos, de sos ballos e de totu hussos bellos holores hi tenet sa Sardinna, at a esser unu biazu hentza tempus sortinde tutu paris sas traditziones de sa cultura sarda e sas sonoridades nobas hi tenimus.

Su programa si nat “ Note di Sardegna”, dae oe po 4 hidas cada henepara a sas 9 de notte in Sardegna Live, ammus a bier hussos lohos inube sas traditziones sunt galu bivas e benint sighias hin meda passione, dae sos ballos de Busàche a sos ballos de Usini, a sos de Uda, Ovòdda e de Mònte, e sos hantihos de Sèneghe, de Onièri, de Orgòsolo, de Orosèi e de Tonàra.

Ammus a bier bintzas artistas meda honnotos in Sardinna, Maria Luisa Congiu, sos Istentales, sos Bertas, sos Tazenda e Maria Zubanna Cherchi, at a presentare Zulianu Marongiu.

Est un progetu promobiu dae sa “Fondazione di Sardegna”, s’at a histionare de su harrasehare in Sardinna, de sas poesias de Peppinu Mereu, de su hamminu longu hi ahent dae Arbus a Santàdi po sa esta de Sant’Antoni, de su Paliu ‘e sos Molentes in Ollolai, de su Pan’e Saba de Màra ( Maracalagonis) e de totu sas estas hi si ahent in s’Isula nostra.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22