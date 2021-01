Aristànis. Una esta minore po “Sa Sartillia”

Ant a faher ebbia sa bestimenta e sa benedissione de “Su Componidori”

Di: Carlo Crisponi

Su harrasehare de su 2021 in Aristanis at a esser amentau po meda tempus, non si podet aher po more de s’emergentzia sanitaria.

Totu hussa zente hi onzi annu andat po bier “Sa Sartillia” e po bier s’essida de “Su Componidori” at a deper aguantare po lu bier a su 2022.

Ant a faher sa bestimenta de “Su Componidori” in s’Arcivescovadu e ant a poder intrare a bier petzi pahas pessones, a pustis ant a faher sa benedissione in sa Curia.

L’ant detzisu in sa prefettura de Aristànis a pustis de un’atobiu de su Comitau Provintziale po s’Ordine e sa Sihuresa de sa Zente.

Ant a serrare totu su bihinau accante a s’Arcivescovadu, , no ant a poder holare sas pessones a pede e mancu sas macchinas.

Dae sa Comuna de Aristànis, ahent ishire hi dae henapra 29 de ghennarzu, bintzas a s’urtima die de su harrasehare, non si podent tenner ampullas e non si podent buffare hosas alcolicas in totu sa zona inube ahent sa bestimenta e sa benedissione de “Su Componidori”.

