S’Assessore Chessa heret sa Sardinna in zona groga

At histionau hin sos rapresentantes de su comitau “io Apro”, de sa zona ‘e bassu de sa Sardinna

Di: Carlo Crisponi

So de accordu hin totu hussas pessones hi tenent ristorantes, tzilleris, hi tenet palestras, isholas de ballu e hi triballant ahende ispetaculos, hi dae tropu tempus sunt firmos e atteros podent aperrer solu pahas oras a sa die.

Sa Sardinna depet torrare derettu in zona groga, ahussentinde a husta zente de poder triballare serenos e trancuillos, hene tenner perunu vinculu”.

Est su hi at nau Gianni Chessa, Assessore Regionale a su Cumertziu eris manzanu hando at histionau hin sos rapresentantes de su comitau “io Apro”, de sa zona ‘e bassu de sa Sardinna.

S’Assessore sighit nandennos : “ hustas atividades ant ispesu meda dinare po rispettare sas regulas hi su Guvernu lis at postu e hommo s’ahattant in dificultade po s’urtima detzisione hi at pihau su Ministru ‘e sa Salude , Roberto Speranza, de che ponner sa Sardinna in zona aranzu, hustringhende medas atividade a torrare a serrare.

Dae sa Regione herimus hi s’economia de sa Sardinna non sigat a morrer prus de homment est morinde, ammus a difender e azudare tottu sas atividades corfias dae husta crisi.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22