Su Hasteddu non s’arrendet

Su presidente Giulini at pihau Asamoah e de sehuru at a pihare Pulgar dae sa Fiorentina

Di: Carlo Crisponi

Sas urtimas ses partzidas zohàs las ant totu perdias, non sutzediat dae s’annu hi su Hasteddu est halau in serie B.

Nemos podiat pessare de bier su Hasteddu postu goi małe, si bidimus hales zohadores at homporau su Presidente Giulini.

A pustis de sa partzida perdia dominiha in Genova, totus pessavamus hi Giulini ch’esset mandau s’allenadore,Di Francesco, imbetzes l’at allonghiau su huntrattu po atteros 2 annos.

Est humbintu hi sas hosas ant a mezorare, bi est su tempus po torrare a bier s’iscuadra zohande bene e binchende.

Serbit galu carchi zohadore po ahuntentare a Di Francesco, su presidente at pihau Asamoah e de sehuru at a pihare a Pulgar dae sa Fiorentina.

Semmus in isetu de bier a Nainggolan zohande hommente ishit issu, ma hommente a Nainggolan ant a deper hambiare andamentu bintzas atteros zohadores hussideraos meda importantes po totu s’iscuadra.

“Semmus a metade ‘e campionau, podimus aher galu meda puntos, nos podimus sarbare in trancuillidade, torro gratzias a Giulini po sa fidutzia hi m’est dande “.

Sunt sas paragulas hi at nau Di Francesco a sos de s’ANSA.

