Predu Alberto Brocca, su fantinu mortu a 21 annos

Est mortu eris in s’ispidale de Pisa, ch’est orrutu dae caddu

Di: Carlo Crisponi

Predu Alberto Brocca, fantinu de 21 annos, est mortu eris in s’ispidale de Pisa a pustis de un’ orrutorza dae caddu.

Nashiu in Durgale, istavat in Mores, teniat 21 annos.

Frantziscu Brocca, su babbu de Predu, hi est allenatore de caddos, l’abiat trasmitiu husta passione dae hando udi minoreddu.

Predu Alberto Brocca no est mai mancau po sas isfiladas hi si ahent a caddu in bidda sua e bintzas in atteras biddas.

S’amore po hustu animale udi troppu mannu e abiat detzisu de aher su fantinu, lu heriat aher hommente triballlu, abiat comintzau dae derettu a faher cursas ufitziales, no at tentu bona sorte, zovia 21 de ghennarzu de su 2021, ahende una cursa in San Rossore in Pisa, ch’est halau malamente dae caddu, dae sa die non s’est prus ishidau.

Tristos totus sos amihos, collegas e totus sos hi l’ant honnotu, galu non credent a husta disgratzia in domo sua, su babbu Frantziscu, sa mamma Dominiha e sa sorre Anna sunt distrutos dae su dolore.

