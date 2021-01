Covid. Sa Sardinna in zona aranzu

Su Ministru ‘e sa Salude Roberto Speranza at firmau s’ordinantzia

Di: Carlo Crisponi

Sa paha libertade hi teniavamus bintzas a hustas dies, no che l’at modia su Ministru ‘e sa Salude, Roberto Speranza.

At firmau sa noba ordinantzia, dae cras dominiha 24 de ghennarzu non semmus prus in zona groga, ammus at esser in zona aranzu.

Su RT hi tenimus in Sardinna est de su 0,95, prus bassu de medas Regiones de s’Italia, ma sos balores hi ant pompiau po nos holare dae zona groga a zona aranzu sunt atteros, sunt sos ispidales prenos po more de husta pesta.

Torramus a bier sos tzilleris e sos ristorantes serraos, podent bender ebbia sa hosa po la hossumare in foras, si podet zirare dae una bidda a s’attera solu in cussas biddas prus minores de 5000 pessones, non si podet zirare in su Cabu ‘e lohu de sa Provintzia.

Ant a poder essire hene nessunu pessamentu sos hi moent a triballare, po netzessidades de salude e po carchi bisonzu pretzisu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22