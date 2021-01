Bau Mela. Unu paradìsu in sos montes

Unu lohu, in uve s’unicu sonu hi si podet intender est su ‘e su bentu e su ‘e s’abba

Di: Carlo Crisponi

Unu lohu de incantu, in pedes de su Gennargentu, prenu de cherhos de edade non connota, in uve si podent bier solu sirbones , marzanes e animales hi zirant in prena libertade, est unu paradisu in sa terra nostra.

S’intendet su sonu ‘e s’abba hi arribat dae sas alturas, halada in mesu a sa perdas e si firmat in cussas pishinas mannas nashias in su tempus.

Hustu paradìsu est Bau Mela, est in sos terrinos de Biddamànna Strisàili, in su haminu betzu de Nugoro/Lanusè, est accante a sa diga de s’Enel, hi abiant fravihau in sos annos 40, propiu po sa bundantzia de s’abba.

Si podet bier s’unda de s’abba hi halat a una pishina manna, e si dividit in atteras pishinas prus minores, in uve sa zente abbarat ammaghià po sa bellesa de hustu lohu, una pintura naturale, in uve s’ommine no a potziu ponner manu.

In Istìu in sas bellas dies de afohu, si podet aher su bannu, si holat dae s’abba frisha, a su halore hi mandant sas perdas.

Unu lohu hossizau po che holare oras de pasu e de pahe, in uve s’unicu sonu hi si podet intender est su ‘e su bentu e su ‘e s’abba hi halat hene tenner mai unu fine.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22