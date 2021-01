Francia, inasprite le misure: coprifuoco anticipato alle 18 in tutto il Paese

Il primo ministro Castex rimane cauto nonostante le festività siano "trascorse senza che l’epidemia abbia fatto registrare dei picchi"

Di: Giammaria Lavena

La Francia anticipa il coprifuoco alle 18. Da sabato prossimo il Paese cambierà l'orario su tutto il territorio nazionale, attualmente stabilito alle 20. Le nuove disposizioni saranno valide per almeno 15 giorni. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex.

Finora il divieto di uscire e di spostarsi era in vigore dalle 18 soltanto in 25 dipartimenti, tutti dell'est e del sud-est, su un totale di 101. Il premier ha comunque dichiarato che “le festività sono trascorse senza che l’epidemia abbia fatto registrare dei picchi”, ma c’è preoccupazione soprattutto per la nuova variante inglese del virus che si sta diffondendo in diversi Paesi europei.

Rimarranno comunque aperte le scuole, come riferito dallo steso Castex, precisando che è stato previsto “un rafforzamento del protocollo sanitario, soprattutto nelle mense, con sospensione della attività sportive scolastiche ed extrascolastiche all’interno e aumento dei tamponi”.