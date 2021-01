Covid, Olanda prolunga il lockdown fino al 9 febbraio

In Gran Bretagna 45mila casi e 1.243 morti. Merkel: “Servono misure dure per altre 8-10 settimane”

Di: Redazione Sardegna Live

In Europa i governi sono preoccupati dalle conseguenze legate alla nuova variante inglese del virus e alle festività appena passate. "Se non riusciamo a fermare la mutazione - ha detto Merkel - avremo entro Pasqua un’incidenza del virus pari a 10 volte" quella attuale. La Francia pensa di estendere il coprifuoco anticipato alle 18 a tutti i dipartimenti del Paese. In Uk anno record per morti dal 1918.

Lo annuncia Il fatto Quotidiano. Più di 45mila contagi e 1.243 vittime. Non accenna a frenare la diffusione del Coronavirus in Gran Bretagna anche a causa della variante inglese che si è ormai diffusa in gran parte del Paese. Secondo quanto riportato da Reuters, nel Regno sono già stati allestiti degli obitori temporanei a causa degli spazi ormai totalmente occupati negli ospedali britannici proprio a causa dei picchi di mortalità registrati nei giorni scorsi. Ed è proprio di oggi la notizia che il 2020 è stato un anno record per numero di decessi dal 1918, quando a influire sulle morti ci sono state la Prima Guerra Mondiale e l’epidemia spagnola, mentre in rapporto all’eccesso di mortalità si tratta dell’anno peggiore dal 1945, ossia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Secondo un’elaborazione dei dati dell’Office for National Statistics (Ons), nell’anno appena concluso si sono registrati 697mila decessi, 91mila in più delle media degli anni precedenti: un eccesso di mortalità ricondotto come causa o concausa al Covid in oltre 80mila casi.

Con le vittime che nelle ultime 24 ore hanno sfiorato quota 900 e quasi 13mila nuovi casi, riporta sempre Il Fatto Quotidiano, la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, è orientata a correre ai ripari e ad andare avanti con un inverno di forti restrizioni. In un incontro di lavoro della Cdu, scrive la Bild, la leader cristiano-democratica ha dichiarato che “abbiamo bisogno di misure dure per altre 8-10 settimane”, esprimendo forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus: “Se non riusciamo a fermarla – ha detto – avremo entro Pasqua un’incidenza del virus pari a 10 volte” rispetto a quella attuale.

Intanto in Baviera da lunedì entrerà in vigore l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 al supermercato, negli spazi pubblici e sui mezzi di trasporto.

I Paesi Bassi, come era già stato anticipato, ha deciso di prolungare il lockdown di tre settimane fino al 9 febbraio, come annunciato dal primo ministro di Amsterdam, Mark Rutte. “Non credo di sorprendervi questa sera nell’annunciare che il confinamento è prolungato di tre settimane”, ha detto Rutte in conferenza stampa alla tv rivolgendosi ai cittadini olandesi. Il confinamento sarebbe dovuto terminare il 19 gennaio ma i numeri dei nuovi contagi sono ancora alti e preoccupa la variante britannica del virus.