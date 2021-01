Chiusa ogni possibilità di comunicazione social a Donald Trump: rimosso anche Parler

Era il social scelto dai 'supporters' del tycoon. Ieri Apple lo ha rimosso dallo store, adesso intervengono anche Amazon e Google

Di: Giammaria Lavena

Dopo Apple, anche Amazon e Google stanno rimuovendo dai loro server Parler, il mezzo di comunicazione stile 'Twitter' preferito dai sostenitori della destra americana. Lo fa sapere la Bbc.

Apple già ieri aveva annunciato la rimozione. Amazon afferma di aver trovato 98 post che incoraggiano alla violenza, e perciò ha deciso di intervenire. Parler per "sopravvivere" deve adesso trovare un nuovo server di web hosting entro domenica sera, o scomparirà definitivamente dalla rete.

Si vociferava che lo stesso Donald Trump, dopo la disattivazione di tutti i suoi account social (Facebook, Twitter, Instagram) si fosse trasferito su Parler, ma la notizia non sembra avere fondamenta. In ogni caso, al momento, l'ex presidente Usa si trova imbrigliato in una vera e propria campagna di censura online.