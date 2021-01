Dopo il terzo lockdown altra giornata nera in Regno Unito: record di contagi (oltre 60mila)

Preoccupa anche il numero dei decessi, che si riavvicina ai picchi primaverili. Johnson: "Agire adesso per evitare che gli ospedali soccombano"

Di: Giammaria Lavena

Nuovo record assoluto di contagi da coronavirus in Regno Unito. Nelle scorse settimane il Paese si è ritrovato alle prese col dilagare di una nuova variante, ancora più virulenta, del Covid. Nella giornata di ieri il premier Boris Johnson ha invece annunciato il terzo lockdown, dopo quello della scorsa primavera e quello di ottobre, durato un mese.

Secondo i dati del governo, i casi hanno superato per la prima volta la soglia dei 60mila, su un totale quotidiano di tamponi arrivato a toccare anche quota 465mila. Allarmante inoltre la risalita del numero dei morti, che si avvicina ai picchi toccati in primavera: 830 in più nelle ultime 24 ore.

"Bisogna agire adesso per evitare che gli ospedali soccombano al sovraffollamento", ha sottolineato Johnson, invitando il Paese all’unità e facendo sapere di aver condiviso la strategia di una stretta con i governi locali delle nazioni minori del Regno - Scozia, Galles e Irlanda del Nord - nell’ambito di misure restrittive analoghe.