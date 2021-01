Covid. Emergenza a Los Angeles: "Ambulanze selezionino i pazienti"

Ospedali a rischio collasso: richiesta di non trasportare pazienti con basse possibilità di sopravvivenza

Di: Giammaria Lavena

Piena emergenza coronavirus negli Stati Uniti. Agli operatori delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California, è stato infatti chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno possibilità molto basse di sopravvivere.

Le direttive giungono dalle autorità sanitarie mentre la regione rischia di arrivare a 1.000 morti Covid al giorno, con gli ospedali che rischiano seriamente di collassare. Al personale dei reparti di emergenza è invece giunta comunicazione di razionare l'ossigeno.

New York aveva emanato una direttiva analoga lo scorso aprile, in un momento di massima espansione del virus, suggerendo di non ricoverare pazienti che non si riusciva a trattare sul posto, ad esempio per infarti o ictus.