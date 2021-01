Merkel: "Addio alla vita politica", dopo 16 anni da cancelliera non si ricandiderà

La conferma nel discorso di fine anno. Le prossime elezioni federali a settembre 2021

Angela Merkel si ritira dalla vita politica. Nel suo ultimo di fine anno da cancelliera, ha confermato quanto già anticipato in precedenza: non si ricandiderà per le elezioni federali in programma a settembre 2021.

Dopo 16 anni ininterrotti alla guida della cancelleria, l'addio della Merkel lascia un vuoto pesantissimo nel suo stesso partito, l'Unione Cristiano Democratica (CDU).

Merkel, 66 anni, divenne cancelliera per la prima volta nel 2005 per non abbandonare più il ruolo che le ha consentito di traghettare la Germania attraverso i primi due travagliati decenni del XXI secolo.