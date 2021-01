Covid. Oms approva vaccino Pfizer

Una svolta per i Paesi privi di organismi di regolamentazione in materia sanitaria

Di: Giammaria Lavena

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato il vaccino della Pfizer-BioNTech: la decisione rappresenta una svola per i Paesi in via di sviluppo privi di propri organismi di regolamentazione in materia sanitaria.

Questi potranno così accelerare i loro iter per il via libera al vaccino ed iniziare i relativi programmi di immunizzazione. Lo riporta la Cnn.

Il vaccino Pfizer-BioNTech è stato approvato dal Regno Unito l'8 dicembre scorso e poi dagli Stati Uniti, dal Canada e in fine dall'Unione europea.