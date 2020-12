Oms in stretto contatto con Regno Unito su nuovo ceppo del Covid

Autorità sanitarie preoccupate per la scoperta di una nuova variante del coronavirus in Regno Unito. Olanda sospende momentaneamente voli con Londra

Di: Giammaria Lavena

La notizia della scoperta di un nuovo ceppo del coronavirus in Regno Unito ha destato non poca preoccupazione. In queste ore l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è in "stretto contatto" con le autorità britanniche, come comunicato tramite tweet.

L'Oms ha spiegato che il Regno Unito sta condividendo le informazioni dagli studi in corso sulla mutazione e ha promesso di aggiornare a riguardo gli Stati membri e l'opinione pubblica "man mano che si apprendono caratteristiche di questa variante e le sue implicazioni".

Dopo la scoperta della nuova variante del virus, il governo olandese ha deciso di sospendere i voli con Londra in via precauzionale: "Il 20 dicembre, alle ore 06:00 locali, entrerà in vigore il divieto sui voli che trasportano passeggeri dal Regno Unito - si legge in una nota -. Questo divieto rimarrà in vigore fino al 1 ° gennaio 2021".

Intanto nel mondo i contagi da Covid registrati da inizio emergenza hanno superato quota 76 milioni, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono stati oltre 1,68 milioni. Il paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con 17,6 milioni di casi e 315 mila morti, seguiti da India e Brasile.