Il re di Svezia boccia il governo per la gestione Covid: "Abbiamo fallito"

Il Paese scandinavo è l'unico al mondo a non essere mai entrato in lockdown. Anche durante le festività natalizie non verranno imposte restrizioni, solo degli sms ai cittadini

Di: Giammaria Lavena

Il re di Svezia Carlo XVI non ha risparmiato le critiche nei confronti del governo, accusato di aver fallito nella strategia di contrasto al coronavirus. La Svezia è infatti l'unico Paese al mondo a non aver mai attuato il lockdown dall'inizio dell'emergenza Covid.

"Il 2020 è stato un anno terribile - ha detto il monarca intervistato da ad una trasmissione Tv, secondo quanto riportato dalla Bbc -. Penso che abbiamo fallito. Abbiamo avuto molti morti e il popolo svedese ha sofferto tremendamente".

Nonostante le difficoltà il governo svedese non imporrà restrizioni neanche durante le festività natalizie. Le autorità piuttosto hanno sollecitato il senso di responsabilità dei cittadini inviando 22 milioni di sms ai residenti nel Paese (che ha una popolazione di 11 milioni di abitanti).