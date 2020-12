California, lockdown per 27mln di abitanti

Per almeno tre settimane, comprese Los Angeles e San Diego

Di: Redazione Sardegna Live

Si allarga il lockdown in California contro la pandemia Covid: dopo l'area della baia di San Francisco, l'ordine di stare a casa per almeno tre settimane entra in vigore dalla mezzanotte locale di domenica per circa 27 milioni di abitanti nelle regioni della California meridionale e della Valle di San Joaquin, che comprendono Los Angeles e San Diego.

(Fonte Ansa)