Auto contro pedoni, quattro morti e 15 feriti a Treviri. Arrestato il conducente

Testimoni raccontano di gente che "volava in aria". L'arrestato, un senza fissa dimora tedesco di 51 anni, che da quattro giorni viveva in auto, non aveva precedenti, ma era ubriaco

Di: Alessandro Congia

Sono quattro le vittime e 15 i feriti a Treviri, in Germania, dove un uomo ha investito la folla a bordo di un Suv nell'isola pedonale del centro storico. Lo ha detto il ministro dell'Interno del Land Renania Palatinato, Roger Lewentz, spiegando che tra le vittime c'è anche un bambino di 9 mesi e una donna di 73 anni.

Arrestato un uomo

L'arrestato, un senza fissa dimora tedesco di 51 anni, che da quattro giorni viveva nella sua auto, non aveva precedenti, ma era ubriaco. Gli esami tossicologici hanno mostrato un tasso alcolemico di 1,4 grammi per litro. Secondo il procuratore della città tedesca Peter Frintzen, l'uomo soffrirebbe anche di problemi psicologici.

Il movente

La polizia non ha fornito al momento alcuna indicazione sul movente, ma non ci sono ragioni per ipotizzare motivazioni politiche, rendono noto gli inquirenti tedeschi. "Non escludiamo nulla", ha quindi spiegato il portavoce della polizia di Treviri Uwe Konz, scrive il Tagesspiegel, secondo cui il Suv che ha travolto i pedoni non è di proprietà del 51enne in arrestato, identificato come Bernd Walter W. L'auto risulta intestata a un'altra persona, riferiscono gli investigatori, aggiungendo che quest'ultima però non c'entra nulla.

Gente che volava in aria

Il conducente dell'auto che ha travolto i pedoni, "guidava a forte velocità". Lo ha detto il sindaco di Treviri parlando all'emittente NTV. Il primo cittadino ha detto di aver visto la scarpa di una bambina per strada. Secondo quanto riferito da una testimone a Focus.de, l'auto viaggiava a 70-80 chilometri l'ora, sembrava un Suv o un fuoristrada. Non ha suonato il clacson e accelerava. Molte persone sono riuscite a mettersi in salvo, saltando di lato, molte altre giacevano a terra immobili. Altri testimoni raccontano di gente che "volava in aria". (Fonte Tiscali News)