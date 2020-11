Merkel: "Possibile che ci sia il vaccino prima di Natale"

La cancelliera tedesca: "Sarà a disposizione del personale medico e sanitario"

Di: Redazione Sardegna Live

"Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale, e abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario". Lo ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag.

La cancelliera tedesca ha affermato che "il vaccino rappresenta la luce alla fine del tunnel", anche se nei mesi invernali non tutti potranno essere vaccinati e molti dovranno ancora tenere duro senza. La crescita esponenziale del Covid è stata fermata ma "non c'è ancora una inversione del trend, la crescita dei contagi si è fermata a un alto alto, troppo alto. E in molti Laender crescono ancora troppo invece di calare.

"Questo deve preoccuparci - ha aggiunto -. Se aspettassimo che le terapie intensive si riempissero - perché cariche lo sono già - sarebbe troppo tardi".